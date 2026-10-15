Целый арсенал нашли в частном доме на Харьковщине (фото)

53-летний житель села Светлое Берестинского района незаконно купил и хранил в сарае боевые припасы, сообщает Нацполиция.

Боеприпасы разного калибра во время обыска в хозяйственной постройке обнаружили полицейские. Среди них: 2 бронебойно-зажигательных снаряда калибра 23 мм и 39 патронов разного калибра, автоматные, крупнокалиберные и спортивно-охотничий.

Изъятые патроны являются боевыми припасами.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами.

Правоохранители выясняют происхождение изъятых боеприпасов и обстоятельства, как они оказались у подозреваемого.

Горе-коллекционеру «светит» наказание до семи лет лишения свободы.