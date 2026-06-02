Подросток хотел продавать в Харькове «трофейное» оружие — СБУ его разоблачила

Правоохранители задержали в Харькове 16-летнего. Следствие считает, что он пытался продавать нелегально вывезенное из прифронтовых районов оружие.

«Задокументировано, что он среди своих знакомых подыскивал покупателя для военных средств поражения, нелегально вывезенных из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий. Среди них — российский модифицированный автомат Калашникова, патроны к нему калибра 5,45 мм, а также боевые гранаты разных типов», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Юноша стремился получить за этот арсенал 1800 долларов, после чего уехать из Харькова и на время «залечь на дно» в другом регионе Украины, установили силовики.

Правоохранители задержали парня в Харькове «на горячем» – при попытке сбыта указанных средств поражения.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Напомним, арсенал оружия обнаружили правоохранители во время обыска в доме 64-летнего жителя Слободского района Харькова.