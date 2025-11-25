Арсенал оружия хранил в квартире харьковчанин: что нашли при обыске (фото)
Арсенал оружия обнаружили правоохранители в ходе обыска в доме 64-летнего жителя Слободского района Харькова.
Нашли, по предварительным данным, корпус ручной гранаты Ф-1, ружья различных марок и соответствующие им боеприпасы, несколько патронов, а также револьвер с патронами, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Все эти изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.
Обыск следователи проводили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Правоохранители напоминают: за незаконное обращение с оружием и боеприпасами предусмотрена ответственность – до семи лет тюрьмы.
Как сообщалось, жители Харьковщины, которые нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему и планируют хранить и использовать его законно, должны позвонить на спецлинию «102» или обратиться в ближайшее отделение полиции для декларирования. Также такое оружие можно добровольно сдать в подразделение полиции.
