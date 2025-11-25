Live

Осужденный за убийство балетмейстера в Харькове подал апелляцию: решение суда

Общество 16:11   25.11.2025
Виктория Яковенко
Осужденный за убийство балетмейстера в Харькове подал апелляцию: решение суда Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители в апелляции отстояли приговор за убийство балетмейстера в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, адвокат фигуранта просил уменьшить ему наказание. Однако доводы правоохранителей суд признал обоснованными.

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции — 15 лет тюрьмы.

«В рамках этого производства судом установлено, что потерпевшая умерла от проникающего колотого ранения грудной клетки, которое нанес женщине ее муж. После этого он расчленил тело погибшей и пытался сжечь. Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Украины, дальнейшее уничтожение или расчленение трупа не является основанием для квалификации деяния по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (особая жестокость)», — добавили в прокуратуре.

Напомним, 30 сентября суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве главного балетмейстера Харьковского театра музкомедии Марии Холодной. Женщина пропала в феврале прошлого года. Ее тело по частям нашли в лесопосадке и в погребе рядом с заброшенной дачей свекров. Следствие установило: убил Марию ее муж, с которым прожили вместе много лет и имели общего ребенка.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина объяснила, почему за убийство жены с расчленением ее тела мужу дали 15 лет, а не пожизненное заключение. По ее словам, санкция ч. 1 ст. 115 УКУ не предусматривает пожизненного лишения свободы, поэтому назначенный срок максимально возможен в рамках обвинения.

Читайте также: Метамфетамин сбывали на Харьковщине: копы задержали женщину и мужчину (фото)

Автор: Виктория Яковенко
