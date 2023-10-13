На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн

Апелляционный суд решил, что фермерша вернет государству участки земли площадью 400 га земли и стоимостью почти 100 млн. грн, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщине предоставили в аренду на 49 лет земельные участки государственной собственности сельскохозяйственного назначения площадью около 190 га для фермерского хозяйства. Земли расположены за пределами населенных пунктов, на территории Токаровского сельского совета Двуречанского района Харьковской области.

Но уже после этого женщина снова неоднократно обращалась в ГУ Госземагентства в Харьковской области с заявлениями, чтобы ей дали в аренду для ведения фермерского хозяйства еще земельные участки.

Она стала основателем и руководителем 2 фермерских хозяйств.

Женщина получила земельные участки для фермерства. В общей сложности, ей незаконно передали в аренду 14 земельных участков общей площадью около 400 га, которые расположены не единственным массивом, а на значительном расстоянии друг от друга. Общая стоимость земель составляет около 100 млн гривен.

Но ГУ Госземагентства (Госгеокадастра) в Харьковской области не убедилось в подлинных намерениях женщины производить сельхохтовары. Также чиновники не проверили, есть ли возможность у фермерского хозяйства обрабатывать арендованные земли.

Комплекс нарушений стал основанием, чтобы руководитель Купянской окружной прокуратуры Харьковской области подал иск. Однако Хозяйственный суд Харьковской области отказал.

Тогда прокуроры обратились в Восточный апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в котором просили признать недействительными договоры аренды земельных участков и потребовали вернуть земельные участки государству.

Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры: решение суда первой инстанции отменили, договоры аренды признаны недействительными, а женщина обязана вернуть земельные участки государству.