На Харківщині фермерка загарбала і не обробляла 400 га землі ціною 100 млн грн

Апеляційний суд вирішив, що фермерка поверне державі ділянки землі площею 400 га землі та вартістю майже 100 млн. грн, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінці надали в оренду на 49 років земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення площею майже 190 га для фермерського господарства. Землі розташовані за межами населених пунктів, на території Токарівської сільської ради Дворічанського району Харківської області.

Але вже після цього жінка неодноразово зверталась до ГУ Держземагенства у Харківській області і просила, щоб їй надали в оренду для ведення фермерського господарства іще земельні ділянки.

Вона стала засновником і керівником 2 фермерських господарств.

Жінка отримала земельні ділянки для фермерства. У цілому, їй незаконно передали в оренду 14 земельних ділянок загальною площею близько 400 га, що розташовані не єдиним масивом, а на значній відстані одна від одної. Загальна вартість земель складає майже 100 млн гривень.

Але ГУ Держземагентства (Держгеокадастру) у Харківській області не пересвідчилося у справжніх намірах жінки виробляти товари сільськогосподарської продукції. Також посадовці не перевірили, чи матиме можливість фермерське господарство чим обробляти орендовані землі.

Низка порушень стали підставою, щоб керівник Куп’янської окружної прокуратури Харківської області подав позов. Проте Господарський суд Харківської області відмовив.

Тоді прокурори звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в який просили визнати недійсними договори оренди земельних ділянок і вимагали повернути земельні ділянки державі.

Східний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури: рішення суду першої інстанції скасовано, договори оренди визнано недійсними, а жінка зобов‘язана повернути земельні ділянки у відання держави.