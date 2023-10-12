У Харкові захопили землю і перетворили квартиру на готель: збитки – 600 тисяч

У Харкові брат і сестра захопили землю біля будинку на вулиці Хабарова (район станції метро “Імені О.С. Масельського”) та переробили квартиру на мініготель. Прокуратура вимагає стягнути з порушників майже 600 тисяч гривень збитків на користь держави в особі Харківської міськради.

Після придбання квартири брат і сестра звели прибудову, мансарду та надвірні споруди. Фактично організували огороджений парканом мініготель з альтанками, повідомляє Харківська облпрокуратура.

У відомстві зазначають, що все це родичі зробили самовільно, без розробки та погодження проєкту, отримання дозволу на початок будівельних робіт, здавачі об’єктів в експлуатацію.

“При цьому нелегально захоплена братом та сестрою земельна ділянка площею 0,27 га належить до земель комунальної форми власності“, – наголошують у прокуратурі.

Відомство звернулося з позовом до Фрунзенського райсуду, який уже відкрив провадження.