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У Харкові захопили землю і перетворили квартиру на готель: збитки – 600 тисяч

Суспільство 18:28   12.10.2023
Олена Нагорна
У Харкові захопили землю і перетворили квартиру на готель: збитки – 600 тисяч

У Харкові брат і сестра захопили землю біля будинку на вулиці Хабарова (район станції метро “Імені О.С. Масельського”) та переробили квартиру на мініготель. Прокуратура вимагає стягнути з порушників майже 600 тисяч гривень збитків на користь держави в особі Харківської міськради.

Після придбання квартири брат і сестра звели прибудову, мансарду та надвірні споруди. Фактично організували огороджений парканом мініготель з альтанками, повідомляє Харківська облпрокуратура.

У відомстві зазначають, що все це родичі зробили самовільно, без розробки та погодження проєкту, отримання дозволу на початок будівельних робіт, здавачі об’єктів в експлуатацію.

При цьому нелегально захоплена братом та сестрою земельна ділянка площею 0,27 га належить до земель комунальної форми власності“, – наголошують у прокуратурі.

Відомство звернулося з позовом до Фрунзенського райсуду, який уже відкрив провадження.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 18:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові брат і сестра захопили землю біля будинку на вулиці Хабарова (район станції метро “Імені О.С. Масельського”) та переробили квартиру на мініготель. Прокуратура вимагає стягнути з порушників майже 600 тисяч гривень збитків на користь держави в особі Харківської міськради.".