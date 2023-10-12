У Харкові захопили землю і перетворили квартиру на готель: збитки – 600 тисяч
У Харкові брат і сестра захопили землю біля будинку на вулиці Хабарова (район станції метро “Імені О.С. Масельського”) та переробили квартиру на мініготель. Прокуратура вимагає стягнути з порушників майже 600 тисяч гривень збитків на користь держави в особі Харківської міськради.
Після придбання квартири брат і сестра звели прибудову, мансарду та надвірні споруди. Фактично організували огороджений парканом мініготель з альтанками, повідомляє Харківська облпрокуратура.
У відомстві зазначають, що все це родичі зробили самовільно, без розробки та погодження проєкту, отримання дозволу на початок будівельних робіт, здавачі об’єктів в експлуатацію.
“При цьому нелегально захоплена братом та сестрою земельна ділянка площею 0,27 га належить до земель комунальної форми власності“, – наголошують у прокуратурі.
Відомство звернулося з позовом до Фрунзенського райсуду, який уже відкрив провадження.
Читайте також: ТОВ недоплатило до бюджету Харкова 400 тис. грн за землю: що вирішив суд
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові захопили землю і перетворили квартиру на готель: збитки – 600 тисяч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові брат і сестра захопили землю біля будинку на вулиці Хабарова (район станції метро “Імені О.С. Масельського”) та переробили квартиру на мініготель. Прокуратура вимагає стягнути з порушників майже 600 тисяч гривень збитків на користь держави в особі Харківської міськради.".