Бізнесмена, що незаконно будував готель у лісі на Харківщині, судитимуть

На Харківщині підприємець незаконно почав будувати готель на землях лісового фонду – його справу передали до суду, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Влітку 2024 року бізнесмен самовільно зайняв земельну ділянку у лісі державної власності на території Малинівської селищної ради Чугуївського району. Земля перебуває у постійному користуванні державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Чоловік не мав жодних правових документів на землю та дозвільних паперів, але почав будувати готель. На ділянці спорудив об’єкт із підвалом і трьома поверхами загальною площею близько 1200 кв. м.

До будівництва підприємець залучив працівників, що не знали про незаконний характер будівництва.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області направили до Чугуївського міськсуду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці.