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Готель «Харків» вкотре постраждав через атаку РФ (фото, відео)

Події 14:00   01.03.2025
Вікторія Яковенко
Готель «Харків» вкотре постраждав через атаку РФ (фото, відео)

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків постраждав готель «Харків».

Зокрема, у приміщенні повилітали вікна.

удар по Харькову

удар по Харькову

Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» та «Герань»Вже відомо про 12 постраждалих, серед яких – 2 дітей.

Також нагадаємо, готель «Харків» вже не вперше потерпає від обстрілів РФ. 30 грудня 2023-го окупанти атакували Харків ракетами та дронами. Одна з ракет влетіла в 11-й поверх готелю «Kharkiv Palace», він частково зруйнований. Тоді ж був пошкоджений розташований поруч готель «Харків». Зокрема, постраждав ньюзрум МГ «Об’єктив».

Ще один «приліт» поблизу цього готелю стався ввечері 20 вересня торік. Тоді КАБ влетів у проїжджу частину.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 14:00;

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