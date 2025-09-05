Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили
Фото: Харківський зоопарк
У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах.
Як зазначають у пресслужбі зоопарку, цей незвичайний «еко-готель» створений спеціально для осмій – диких бджіл, які є надзвичайно важливими запилювачами. Вони не живуть у вуликах, як медоносні бджоли, а шукають затишні місця в природі. Тепер у них є безпечний дім.
«Такі готелі допомагають зберігати біорізноманіття та підтримують природний баланс. А ще це чудова нагода для відвідувачів дізнатися більше про життя маленьких, але надважливих помічників природи», – пояснили у зоопарку.
Читайте також: Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гостинница, зоопарк, насекомые, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 16:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах.".