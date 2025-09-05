Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили

Суспільство 16:08   05.09.2025
Вікторія Яковенко
Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили Фото: Харківський зоопарк

У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах.

Як зазначають у пресслужбі зоопарку, цей незвичайний «еко-готель» створений спеціально для осмій – диких бджіл, які є надзвичайно важливими запилювачами. Вони не живуть у вуликах, як медоносні бджоли, а шукають затишні місця в природі. Тепер у них є безпечний дім.

«Такі готелі допомагають зберігати біорізноманіття та підтримують природний баланс. А ще це чудова нагода для відвідувачів дізнатися більше про життя маленьких, але надважливих помічників природи», – пояснили у зоопарку.

Читайте також: Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили
Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили
05.09.2025, 16:08
Чоловік з ножем кинувся на працівника ТЦК на Харківщині – поліція
Чоловік з ножем кинувся на працівника ТЦК на Харківщині – поліція
05.09.2025, 15:27
У Харкові створили онлайн-каталог зруйнованих підприємств: навіщо (відео)
У Харкові створили онлайн-каталог зруйнованих підприємств: навіщо (відео)
05.09.2025, 15:39
Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)
Скільки дерев розпиляли за літо у Харкові – звіт комунальників (фото)
05.09.2025, 14:49
Забирав їжу, свиней і авто: викрили окупанта, який грабував на Харківщині
Забирав їжу, свиней і авто: викрили окупанта, який грабував на Харківщині
05.09.2025, 14:20
РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState
РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState
05.09.2025, 13:38

Новини за темою:

14:00
Готель «Харків» вкотре постраждав через атаку РФ (фото, відео)
22:34
Атака по Одесі: двоє поранених, постраждав історичний готель «Бристоль» (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 16:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах.".