Незвичний готель з’явився у зоопарку в Харкові: для кого його зробили

У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах.

Як зазначають у пресслужбі зоопарку, цей незвичайний «еко-готель» створений спеціально для осмій – диких бджіл, які є надзвичайно важливими запилювачами. Вони не живуть у вуликах, як медоносні бджоли, а шукають затишні місця в природі. Тепер у них є безпечний дім.

«Такі готелі допомагають зберігати біорізноманіття та підтримують природний баланс. А ще це чудова нагода для відвідувачів дізнатися більше про життя маленьких, але надважливих помічників природи», – пояснили у зоопарку.