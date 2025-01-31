Атака по Одесі: двоє поранених, постраждав історичний готель «Бристоль» (фото)

Увечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по історичній забудові в Одесі.

Доповнено о 22:34. Мер Одеси Геннадій Труханов показав наслідки ракетного удару по історичному середмістю.

“Одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Працюємо над ліквідацією наслідків та обстеженням”, – зазначив Труханов.

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«Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога. На місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом», — повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер уточнив , що внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю.

У соцмережах повідомили, що отримав пошкодження відомий готель «Бристоль», розташований в історичній будівлі.