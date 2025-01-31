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Атака по Одесі: двоє поранених, постраждав історичний готель «Бристоль» (фото)

Події 22:34   31.01.2025
Оксана Якушко
Атака по Одесі: двоє поранених, постраждав історичний готель «Бристоль» (фото) Фото: Генадій Труханов / Телеграм

Увечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по історичній забудові в Одесі.

Доповнено о 22:34. Мер Одеси Геннадій Труханов показав наслідки ракетного удару по історичному середмістю.

“Одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Працюємо над ліквідацією наслідків та обстеженням”, – зазначив Труханов.

Фото: Геннадій Труханов / Телеграм
Фото: Геннадій Труханов / Телеграм
Фото: Геннадій Труханов / Телеграм
Фото: Геннадій Труханов / Телеграм
Фото: Генадій Труханов / Телеграм
Фото: Геннадій Труханов / Телеграм

21:30

«Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога. На місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом», — повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер уточнив , що внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю.

У соцмережах повідомили, що отримав пошкодження відомий готель «Бристоль», розташований в історичній будівлі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 22:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по історичній забудові в Одесі.".