Атака по Одесі: двоє поранених, постраждав історичний готель «Бристоль» (фото)
Увечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по історичній забудові в Одесі.
Доповнено о 22:34. Мер Одеси Геннадій Труханов показав наслідки ракетного удару по історичному середмістю.
“Одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо що пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури та інші будівлі. Працюємо над ліквідацією наслідків та обстеженням”, – зазначив Труханов.
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«Наразі відомо про двох постраждалих. Наразі їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога. На місці атаки працюють відповідні служби. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом», — повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Голова Одеської ОВ Олег Кіпер уточнив , що внаслідок ворожого удару постраждала співробітниця готелю.
У соцмережах повідомили, що отримав пошкодження відомий готель «Бристоль», розташований в історичній будівлі.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Бристоль, гостинница, Одесса, отель, ракета, Труханов, удар, ЮНЕСКО;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 22:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по історичній забудові в Одесі.".