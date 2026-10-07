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У Києві серед будинків знайшли нерозірвану ракету: проводиться розмінування

Події 10:16   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Києві серед будинків знайшли нерозірвану ракету: проводиться розмінування

Складне розмінування несдетонованої балістичної ракети проводять у Дарницькому районі Києва, пишуть у Нацполіції.

Ракету виявили просто серед житлових будинків після масованої атаки росіян. На цей час співробітники ДСНС разом із копами займаються її знешкодженням.

Балістичну ракету знешкоджують у Києві

“Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять. Доступ до території наразі обмежений”, – написали правоохоронці.

Балістичну ракету знешкоджують у Києві

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Україна пережила масований обстріл. Основний удар припав по Полтавській, Чернігівській областях, а також Києву. Саме там повідомляють про найбільші руйнування та загиблих. У Харкові ніч минула без “прильотів”.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на оновлену інформацію від розвідки, повідомив, що масований удар по Україні готують росіяни. Моніторингові канали протягом доби поширювали інформацію про можливість масованої повітряної атаки в ніч на 7 жовтня.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Складне розмінування несдетонованої балістичної ракети проводять у Дарницькому районі Києва, пишуть у Нацполіції.".