У Києві серед будинків знайшли нерозірвану ракету: проводиться розмінування

Складне розмінування несдетонованої балістичної ракети проводять у Дарницькому районі Києва, пишуть у Нацполіції.

Ракету виявили просто серед житлових будинків після масованої атаки росіян. На цей час співробітники ДСНС разом із копами займаються її знешкодженням.

“Фахівці вилучать бойову частину та транспортують її на полігон, де знешкодять. Доступ до території наразі обмежений”, – написали правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Україна пережила масований обстріл. Основний удар припав по Полтавській, Чернігівській областях, а також Києву. Саме там повідомляють про найбільші руйнування та загиблих. У Харкові ніч минула без “прильотів”.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Володимир Зеленський, посилаючись на оновлену інформацію від розвідки, повідомив, що масований удар по Україні готують росіяни. Моніторингові канали протягом доби поширювали інформацію про можливість масованої повітряної атаки в ніч на 7 жовтня.