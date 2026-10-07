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В Киеве среди домов нашли неразорвавшуюся ракету: проводится разминирование

Происшествия 10:16   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Киеве среди домов нашли неразорвавшуюся ракету: проводится разминирование

Сложное разминирование несдетонированной баллистической ракеты проводят в Дарницком районе Киева, пишут в  Нацполиции.

Ракету обнаружили просто среди жилых домов после массированной атаки россиян. На данный момент сотрудники ГСЧС совместно с копами занимаются ее обезвреживанием.

Баллистическую ракету обезвреживают в Киеве

«Специалисты уберут боевую часть и транспортируют ее на полигон, где обезвредят. Доступ к территории ограничен», – написали правоохранители.

Баллистическую ракету обезвреживают в Киеве

Напомним, в ночь на 7 октября Украина пережила массированный обстрел. Основной удар пришелся по Полтавской, Черниговской областям, а также Киеву. Именно там сообщают о наибольших разрушениях и погибших. В Харькове ночь прошла без «прилетов».

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский, ссылаясь на обновленную информацию от разведки, сообщил, что массированный удар по Украине готовят россияне. Мониторинговые каналы в течение суток распространяли информацию о вероятности массированной воздушной атаки в ночь на 7 октября.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 10:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сложное разминирование несдетонированной баллистической ракеты проводят в Дарницком районе Киева, пишут в  Нацполиции.".