В Киеве среди домов нашли неразорвавшуюся ракету: проводится разминирование

Сложное разминирование несдетонированной баллистической ракеты проводят в Дарницком районе Киева, пишут в Нацполиции.

Ракету обнаружили просто среди жилых домов после массированной атаки россиян. На данный момент сотрудники ГСЧС совместно с копами занимаются ее обезвреживанием.

«Специалисты уберут боевую часть и транспортируют ее на полигон, где обезвредят. Доступ к территории ограничен», – написали правоохранители.

Напомним, в ночь на 7 октября Украина пережила массированный обстрел. Основной удар пришелся по Полтавской, Черниговской областям, а также Киеву. Именно там сообщают о наибольших разрушениях и погибших. В Харькове ночь прошла без «прилетов».

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский, ссылаясь на обновленную информацию от разведки, сообщил, что массированный удар по Украине готовят россияне. Мониторинговые каналы в течение суток распространяли информацию о вероятности массированной воздушной атаки в ночь на 7 октября.