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Атака по Одессе: двое раненых, пострадала историческая гостиница «Бристоль»

Происшествия 21:25   31.01.2025
Оксана Якушко
Атака по Одессе: двое раненых, пострадала историческая гостиница «Бристоль» Фото: Думская / Телеграм

Вечером 31 января россияне ударили баллистическими ракетами по исторической застройке в Одессе.

«Пока известно о двух пострадавших. В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им предоставят ​​всю необходимую медицинскую помощь. На месте атаки работают соответствующие службы. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы.

В соцсетях сообщили, что получил повреждения известную гостиницу «Бристоль», расположенную в историческом здании.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 21:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 января россияне ударили баллистическими ракетами по исторической застройке в Одессе.".