Атака по Одессе: двое раненых, пострадала историческая гостиница «Бристоль»

Вечером 31 января россияне ударили баллистическими ракетами по исторической застройке в Одессе.

«Пока известно о двух пострадавших. В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им предоставят ​​всю необходимую медицинскую помощь. На месте атаки работают соответствующие службы. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы.

В соцсетях сообщили, что получил повреждения известную гостиницу «Бристоль», расположенную в историческом здании.