Атака по Одессе: двое раненых, пострадала историческая гостиница «Бристоль»
Фото: Думская / Телеграм
Вечером 31 января россияне ударили баллистическими ракетами по исторической застройке в Одессе.
«Пока известно о двух пострадавших. В настоящее время их транспортируют в городские больницы, где им предоставят всю необходимую медицинскую помощь. На месте атаки работают соответствующие службы. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы.
В соцсетях сообщили, что получил повреждения известную гостиницу «Бристоль», расположенную в историческом здании.
Читайте также: Новый памятник появился в центре Харькова: на открытии был Терехов (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Бристоль, гостинница, Одесса, отель, ракета, Труханов, удар, ЮНЕСКО;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака по Одессе: двое раненых, пострадала историческая гостиница «Бристоль»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 21:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 января россияне ударили баллистическими ракетами по исторической застройке в Одессе.".