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Новый памятник появился в центре Харькова: на открытии был Терехов (фото)

Культура 21:20   30.01.2025
Елена Нагорная
Новый памятник появился в центре Харькова: на открытии был Терехов (фото) Фото: Харьковский горсовет

Памятник всемирно известному украинскому художнику польского происхождения, мастеру академической живописи Генриху Семирадскому открыли в Харькове.

Памятник установили у Северного корпуса Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина по случаю 220-летия вуза, информирует пресс-служба городского совета.

Генрих Семирадский был известным живописцем, работавшим в жанре академического искусства. Родился в Украине, получал образование в Харьковском университете, где окончил физико-математический факультет. Его работы украшают картинные галереи Украины, Польши и других стран Европы.

Памятный знак Семирадскому появится в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Мэр Игорь Терехов на церемонии открытия отметил, что Харьков всегда чтил своих выдающихся деятелей.

«Мы всегда открываем памятники на юбилеи, закладываем новые скверы, парки, устанавливаем памятные доски, чтобы увековечить выдающихся людей и события, сыгравшие значительную роль в становлении нашего города. И даже сейчас, во время войны, благодаря харьковским художникам проводятся выставки, различные мероприятия. Это свидетельствует о силе духа нашего народа и несокрушимости Харькова», — сказал Терехов.

Памятник Генриху Семирадскому в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 21:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Памятник всемирно известному украинскому художнику польского происхождения, мастеру академической живописи Генриху Семирадскому открыли в Харькове.".