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Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото)

Культура 21:20   30.01.2025
Олена Нагорна
Новий пам’ятник з’явився в центрі Харкова: на відкритті був Терехов (фото) Фото: Харківська міськрада

Пам’ятник всесвітньо відомому українському художнику польського походження, майстру академічного живопису Генріху Семирадському відкрили у Харкові.

Пам’ятник встановили біля Північного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з нагоди 220-річчя вишу, повідомляє пресслужба міської ради.

Генріх Семирадський був відомим живописцем, який працював у жанрі академічного мистецтва. Народився в Україні, здобував освіту в Харківському університеті, де закінчив фізико-математичний факультет. Його роботи прикрашають картинні галереї України, Польщі та інших країн Європи.

Пам'ятний знак Семирадському з'явиться у Харкові
Фото: Харківська міськрада

Мер Ігор Терехов на церемонії відкриття зазначив, що Харків завжди вшановував своїх видатних діячів.

«Ми завжди відкриваємо пам’ятники на ювілеї, закладаємо нові сквери, парки, встановлюємо пам’ятні дошки, щоб увічнити видатних людей та події, які відіграли значну роль у становленні нашого міста. І навіть зараз, під час війни, завдяки харківським митцям проводяться виставки, різні мистецькі події. Це свідчить про силу духу нашого народу та незламність Харкова», — сказав Терехов.

Пам'ятник Генріху Семирадському у Харкові
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 21:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ятник всесвітньо відомому українському художнику польського походження, майстру академічного живопису Генріху Семирадському відкрили у Харкові.".