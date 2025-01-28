Live
  • Вт 28.01.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.95
  • EUR 44.15

Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові

Суспільство 13:41   28.01.2025
Вікторія Яковенко
Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові Фото: Харківська міськрада

28 січня виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення встановити пам’ятний знак видатному українсько-польському художнику, майстру академічного живопису Генріху Семиградському.

У мерії уточнили, що з такою ініціативою виступив колектив ХНУ ім. Каразіна, в якому навчався Семиградський.

«Пам’ятний знак з’явиться біля входу до Художньої галереї ім. Генріха Семиградського на пл. Свободи, 6», – повідомили у міськраді.

Довідка. Генріх Семиградський – видатний історичний живописець др. пол. ХIХ століття, уродженець поселення Ново-Бєлгород (нині – селищі Печеніги). Освіту здобув у Харківському університеті, де закінчив фізико-математичний факультет. Після цього жив здебільшого за кордоном.

Генріх Семиградський відомий своїми монументальними полотнами на історичні та міфологічні теми. Сьогодні його творчість високо цінується в Україні та за її межами. Так, картини Семиградського зберігаються в провідних музеях світу, зокрема, в Музеї Ватикану та Національному музеї в Кракові.

Читайте також: Дев’ять меморіальних дощок загиблим випускникам з’являться на школах Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка
Ймовірно, розбив скло в авто й тікав від копів: у Харкові піймали чоловіка
28.01.2025, 14:05
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
27.01.2025, 16:07
Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові
Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові
28.01.2025, 13:41
Удар БпЛА по підприємству в Харкові: пожежу загасили, що вдалося зберегти
Удар БпЛА по підприємству в Харкові: пожежу загасили, що вдалося зберегти
28.01.2025, 13:15
Синєгубов відповів, чи призупинила USAID проєкти на Харківщині (відео)
Синєгубов відповів, чи призупинила USAID проєкти на Харківщині (відео)
28.01.2025, 13:03
Новини Харкова — головне за 28 січня: окупанти били по місту та області
Новини Харкова — головне за 28 січня: окупанти били по місту та області
28.01.2025, 13:22

Новини за темою:

15:54
Це дуже добрий знак – Терехов про Вифлеємський вогонь у Харкові (відео)
15:40
Поблизу Золочева відкрили пам’ятник на честь воїнів, які стримали наступ РФ
20:03
Пам’ятний знак на честь Артема демонтували у Харкові
20:08
Харків – місто-герой: Терехов показав нагороду, передану сьогодні Зеленським

Ви читали новину: «Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення встановити пам’ятний знак видатному українсько-польському художнику Генріху Семиградському.".