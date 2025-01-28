Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові

28 січня виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення встановити пам’ятний знак видатному українсько-польському художнику, майстру академічного живопису Генріху Семиградському.

У мерії уточнили, що з такою ініціативою виступив колектив ХНУ ім. Каразіна, в якому навчався Семиградський.

«Пам’ятний знак з’явиться біля входу до Художньої галереї ім. Генріха Семиградського на пл. Свободи, 6», – повідомили у міськраді.

Довідка. Генріх Семиградський – видатний історичний живописець др. пол. ХIХ століття, уродженець поселення Ново-Бєлгород (нині – селищі Печеніги). Освіту здобув у Харківському університеті, де закінчив фізико-математичний факультет. Після цього жив здебільшого за кордоном.

Генріх Семиградський відомий своїми монументальними полотнами на історичні та міфологічні теми. Сьогодні його творчість високо цінується в Україні та за її межами. Так, картини Семиградського зберігаються в провідних музеях світу, зокрема, в Музеї Ватикану та Національному музеї в Кракові.