Пам’ятний знак Семиградському з’явиться у Харкові
28 січня виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення встановити пам’ятний знак видатному українсько-польському художнику, майстру академічного живопису Генріху Семиградському.
У мерії уточнили, що з такою ініціативою виступив колектив ХНУ ім. Каразіна, в якому навчався Семиградський.
«Пам’ятний знак з’явиться біля входу до Художньої галереї ім. Генріха Семиградського на пл. Свободи, 6», – повідомили у міськраді.
Довідка. Генріх Семиградський – видатний історичний живописець др. пол. ХIХ століття, уродженець поселення Ново-Бєлгород (нині – селищі Печеніги). Освіту здобув у Харківському університеті, де закінчив фізико-математичний факультет. Після цього жив здебільшого за кордоном.
Генріх Семиградський відомий своїми монументальними полотнами на історичні та міфологічні теми. Сьогодні його творчість високо цінується в Україні та за її межами. Так, картини Семиградського зберігаються в провідних музеях світу, зокрема, в Музеї Ватикану та Національному музеї в Кракові.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 січня виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення встановити пам’ятний знак видатному українсько-польському художнику Генріху Семиградському.".