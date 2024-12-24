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Дев’ять меморіальних дощок загиблим випускникам з’являться на школах Харкова

Суспільство 16:11   24.12.2024
Оксана Горун
Дев’ять меморіальних дощок загиблим випускникам з’являться на школах Харкова Фото: Харківська міськрада

Виконком Харківської міськради підтримав встановлення серії пам’ятних знаків випускникам харківських шкіл, які захищали Україну.

Про це повідомила пресслужба мерії. Меморіальні дошки з’являться на фасадах шкіл, де навчалися загиблі захисники.

“Будуть встановлені меморіальні дошки Олексію Остапенку, Євгену Акімову, Олександру Костенку, В’ячеславу Шимчуку, В’ячеславу Вельможному, Сергію Трухачову, Едуарду Пашкову, Данилу Погорілову і Дмитру Киричку”, – поінформували у міськраді.

Читайте також: У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 16:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконком Харківської міськради підтримав встановлення серії пам’ятних знаків випускникам харківських шкіл, які захищали Україну".