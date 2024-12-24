Дев’ять меморіальних дощок загиблим випускникам з’являться на школах Харкова
Фото: Харківська міськрада
Виконком Харківської міськради підтримав встановлення серії пам’ятних знаків випускникам харківських шкіл, які захищали Україну.
Про це повідомила пресслужба мерії. Меморіальні дошки з’являться на фасадах шкіл, де навчалися загиблі захисники.
“Будуть встановлені меморіальні дошки Олексію Остапенку, Євгену Акімову, Олександру Костенку, В’ячеславу Шимчуку, В’ячеславу Вельможному, Сергію Трухачову, Едуарду Пашкову, Данилу Погорілову і Дмитру Киричку”, – поінформували у міськраді.
Читайте також: У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, мемориальна доска, мерія, новини Харкова, память;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дев’ять меморіальних дощок загиблим випускникам з’являться на школах Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 16:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконком Харківської міськради підтримав встановлення серії пам’ятних знаків випускникам харківських шкіл, які захищали Україну".