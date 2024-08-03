У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому

У Харкові зняли пам’ятну дошку, що присвячена “доблесним оборонцям та визволителям рідної землі від фашизму”. Керівник ГО “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков пояснив МГ “Об’єктив”, що було не так з меморіальною табличкою.

“У Харкові на вулиці Волонтерській демонтовано радянську меморіальну дошку з написом про велику вітчизняну”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

Активісти опублікували фото дошки, про яку йдеться.

Виходячи з посилання на 60-річчя перемоги на дошці, вона збереглася в Харкові не з радянських часів, а встановлена ​​за часів незалежності України – у 2005-му. Крім того, текст на дошці – українською мовою. Проте активісти деколонізації переконані, що є причини для демонтажу.

Як пояснив МГ “Об’єктив” керівник громадської організації “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков, дошку демонтувала міськрада у зв’язку з тим, що на ній містилася зірка, були зазначені термін “Велика Вітчизняна війна” та її початок у 1941 році відповідно.