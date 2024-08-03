У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому
У Харкові зняли пам’ятну дошку, що присвячена “доблесним оборонцям та визволителям рідної землі від фашизму”. Керівник ГО “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков пояснив МГ “Об’єктив”, що було не так з меморіальною табличкою.
“У Харкові на вулиці Волонтерській демонтовано радянську меморіальну дошку з написом про велику вітчизняну”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.
Активісти опублікували фото дошки, про яку йдеться.
Виходячи з посилання на 60-річчя перемоги на дошці, вона збереглася в Харкові не з радянських часів, а встановлена за часів незалежності України – у 2005-му. Крім того, текст на дошці – українською мовою. Проте активісти деколонізації переконані, що є причини для демонтажу.
Як пояснив МГ “Об’єктив” керівник громадської організації “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков, дошку демонтувала міськрада у зв’язку з тим, що на ній містилася зірка, були зазначені термін “Велика Вітчизняна війна” та її початок у 1941 році відповідно.
Читайте також: “Плебейство і боягузтво” — перейменування у Харкові викликали шквал критики
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: деколонизация, демонтаж, мемориальная доска, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 13:58;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зняли пам’ятну дошку, що присвячена “доблесним оборонцям та визволителям рідної землі від фашизму”. Керівник ГО “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков пояснив МГ “Об’єктив”, що було не так з меморіальною табличкою".