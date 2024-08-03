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У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому

Політика 13:58   03.08.2024
Олена Нагорна
Оксана Горун
У Харкові демонтували пам’ятну дошку оборонцям українською мовою: чому Фото: Деколонізація Україна

У Харкові зняли пам’ятну дошку, що присвячена “доблесним оборонцям та визволителям рідної землі від фашизму”. Керівник ГО “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков пояснив МГ “Об’єктив”, що було не так з меморіальною табличкою.

“У Харкові на вулиці Волонтерській демонтовано радянську меморіальну дошку з написом про велику вітчизняну”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

Активісти опублікували фото дошки, про яку йдеться.

Фото: Деколонізація Україна

Виходячи з посилання на 60-річчя перемоги на дошці, вона збереглася в Харкові не з радянських часів, а встановлена ​​за часів незалежності України – у 2005-му. Крім того, текст на дошці – українською мовою. Проте активісти деколонізації переконані, що є причини для демонтажу.

Як пояснив МГ “Об’єктив” керівник громадської організації “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков, дошку демонтувала міськрада у зв’язку з тим, що на ній містилася зірка, були зазначені термін “Велика Вітчизняна війна” та її початок у 1941 році відповідно.

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Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 13:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зняли пам’ятну дошку, що присвячена “доблесним оборонцям та визволителям рідної землі від фашизму”. Керівник ГО “Деколонізація Україна” Вадим Поздняков пояснив МГ “Об’єктив”, що було не так з меморіальною табличкою".