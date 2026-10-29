Метеорити та крокодил: які новинки готують для харків’ян у центрі Харкова

Музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна готується до відкриття нових експозицій. Зокрема, для харків’ян незабаром презентують залу амфібій і рептилій, а також окрему виставку метеоритів.

Про це МГ «Об’єктив» розповів провідний науковий співробітник Музею природи ХНУ ім. В. Н. Каразіна Олександр Зіненко.

За його словами, роботи над реекспозицією — оновленням застарілих вітрин, освітлення та інформаційних матеріалів — тривають постійно. Зараз науковці виходять на фінішну пряму з підготовкою зали амфібій та рептилій.

«Я думаю, що він буде цікавий харків’янам, там буде, зокрема, наша харківська гадюка Нікольського, названа на честь професора Нікольського, який був завідувачем цього музею. І описана вона була також працівниками цього музею», — зазначив Зіненко.

Паралельно в музеї готують до відкриття геологічні відділи, приміщення яких зазнали більших ушкоджень від російських обстрілів. Усі фонди та експонати вдалося повністю зберегти завдяки зусиллям працівників.

«Колекції збереглися, експонати збереглися, просто саме приміщення, будівля постраждали від обстрілів і для відновлення потрібен час і звісно потрібніші кошти… Найближчим часом закінчаться роботи й будуть відкриватися нові експозиції, присвячені амфібіям, рептиліям та метеоритам», — анонсує науковець.

Також експозиція закладу поповнюється й новими опудалами — наразі фахівці майстерні практично завершили роботу над крокодилом та рідкісним підвидом павича.

У музеї зауважують, що потік відвідувачів наразі залишається стабільним. Окрім цього, у закладі підготувалися до можливих зимових знеструмлень та атак на інфраструктуру, аби захистити експонати від вологості й перепадів температур.

«Ми забезпечені і обігрівачами, і генераторами, і, я думаю, що нам цього вистачить, щоб перезимувати», — підсумував Зіненко.