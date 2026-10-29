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Харківщина оговтується після атак: як усувають наслідки (фото)

Офіційно 13:36   29.10.2026
Вікторія Яковенко
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Харківщина оговтується після атак: як усувають наслідки (фото) Фото: Олег Синєгубов

На місцях ворожих влучань у Харкові та передмісті продовжують працювати комунальники, фахівці екстрених служб та волонтери, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

  • У Покотилівці волонтери закрили 48 контурів в будинках. Надали місцевим мешканцям необхідні будівельні матеріали та плити OSB. Також триває моніторинг потреб населення.
  • У Харкові волонтери надавали постраждалим домедичну допомогу, здійснювали моніторинг потреб впродовж ночі. 30 мешканців із 22 приватних домогосподарств отримали психологічну допомогу, соціальний та юридичний супровід. Людям передали будматеріали для оперативного ремонту пошкодженого житла. На місці організували гаряче харчування.
  • У селі Залужне волонтери продовжують моніторинг потреб населення, чиї оселі пошкоджено внаслідок ворожих ударів. Передали будівельні матеріали і плити OSB.

«До робіт долучилися команди НУО «Координаційний Гуманітарний Центр», НУО «ХОО Товариство Червоного Хреста України», НУО «Проліска», НУО «Роксана та її команда», НУО «Право На Захист», – зазначив Синєгубов.

последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синєгубов
последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синєгубов
последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синєгубов
последствия ударов по Харькову и области
Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2026 в 13:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місцях ворожих влучань у Харкові та передмісті продовжують працювати комунальники, фахівці екстрених служб та волонтери, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".