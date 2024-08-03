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В Харькове демонтировали памятную доску защитникам на украинском языке: почему

Политика 13:58   03.08.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове демонтировали памятную доску защитникам на украинском языке: почему Фото: Деколонизация Украина

В Харькове сняли памятную доску, посвященную «доблестным защитникам и освободителям родной земли от фашизма». Руководитель ОО «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков пояснил МГ «Объектив», что было не так с мемориальной табличкой.

«В Харькове на улице Волонтерской демонтирована советская мемориальная доска с надписью о великой отечественной», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».

Активисты опубликовали фото доски, о которой идет речь.

Фото: Деколонизация Украина

Исходя из ссылки на 60-летие победы на доске, она сохранилась в Харькове не советских времен, а установлена во времена независимости Украины — в 2005-м. Кроме того, текст на доске — на украинском языке. Однако активисты деколонизации убеждены, что причины для демонтажа есть.

Как пояснил МГ «Объектив» руководитель общественной организации «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков, доску демонтировал горсовет в связи с тем, что на ней присутствует звезда, а также указаны термин «Великая Отечественная война» и ее начало в 1941 году соответственно.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 13:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сняли памятную доску, посвященную «доблестным защитникам и освободителям родной земли от фашизма». Руководитель ОО «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков пояснил МГ «Объектив», что было не так с мемориальной табличкой".