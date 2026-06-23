Недостроенную многоэтажку на Харьковщине продали за 3,6 млн грн: кто купил

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в городе смогли продать недострой, который пустовал много лет. Снос здания обошелся бы в 8 млн.

«Речь идет об объекте на 4-м микрорайоне, который пустовал много лет: заброшенную девятиэтажку и прилегающее к ней здание. В свое время там успели выполнить только треть работ. Теперь появился шанс довести дело до конца», — пояснил Зеленский.

Депутаты горсовета завершили приватизацию здания и исключили ее из коммунальной собственности. Недостроенный дом продавали на открытом электронном аукционе — и торги пришлось проводить дважды.

«В конце концов, здание приобрела предпринимательница из Лозовского района за 3 600 000 гривен. Новая владелица уже полностью перечислила средства в бюджет громады и официально зарегистрировала право собственности», — отметил городской голова Лозовой.

При этом он отметил, что демонтаж многоэтажки и сооружений рядом с ней обошелся бы городском бюджету в 8 млн грн, а сносить было необходимо уже в ближайшее время.

«По словам новых хозяев, здесь планируется провести масштабную реконструкцию и обустроить жилье для переселенцев, а часть площадей приспособить под предпринимательскую деятельность», — написал Зеленский.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал: в городе нужно снести 48 многоэтажек, после российских ударов они не подлежат восстановлению. В целом в областном центре повреждены около 10 тысяч домов, некоторые из них очень существенно.