Недобудовану багатоповерхівку на Харківщині продали за 3,6 млн грн: хто купив

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що в місті змогли продати недобудову, яка пустувала багато років. Знесення будівлі обійшлося б у 8 млн.

“Мова йде про об’єкт на 4-му мікрорайоні, що стояв пусткою багато років: покинуту дев’ятиповерхівку та прилеглу до неї будівлю. Свого часу там встигли виконати лише третину робіт. Нині з’явився шанс довести справу до кінця”, – пояснив Зеленський.

Депутати міськради завершили приватизацію будівлі та виключили її з комунальної власності. Недобудований будинок продавали на відкритому електронному аукціоні – й торги довелося проводити двічі.

“Зрештою будівлю придбала підприємиця з Лозівського району за 3 600 000 гривень. Нова власниця вже повністю перерахувала кошти до бюджету громади та офіційно зареєструвала право власності”, – зазначив міський голова Лозової.

При цьому він зазначив, що демонтаж багатоповерхівки та споруд поруч із нею коштував би міському бюджету 8 млн грн, а зносити було необхідно вже найближчим часом.

“За словами нових господарів, тут планують провести масштабну реконструкцію та облаштувати житло для переселенців, а частину площ пристосувати під підприємницьку діяльність”, – написав Зеленський.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв: у місті потрібно знести 48 багатоповерхівок, після російських ударів вони не підлягають відновленню. Загалом в обласному центрі пошкоджено близько 10 тисяч будинків, деякі з них дуже суттєво.