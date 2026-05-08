«В Харькове мы первые»: люди судятся, чтобы их дом на Северной Салтовке снесли

Спор вокруг поврежденного российскими обстрелами многоэтажного дома по улице Леся Сердюка, 56, на Северной Салтовке в Харькове продолжается. Несмотря на принятое решение о восстановлении дома, часть жителей настаивает на его демонтаже. Ранее они обратились в суд — такого иска в Харькове еще не было. Каковы перспективы этого дела и как комментирует ситуацию мэр Игорь Терехов — в репортаже МГ «Объектив».

Это Северная Салтовка. Дом по улице Леся Сердюка, 56, решили восстанавливать, однако не все жильцы с этим согласны. Одна из групп считает, что дом нужно снести, потому что он якобы полностью аварийный, и с таким иском даже пошли в суд.

«По Харькову мы первые. Таких исков еще нет», — отметил адвокат Владислав Король.

<br />

С адвокатом жильцы встречаются у дома и приводят ряд аргументов за снос.

«Наш дом был расположен на первой линии боевых действий. Попадания были прямо в дом, рядом с домом. С 2022 года, с февраля, этот дом не функционирует, у него разрушены все сети», — рассказала жительница Ирина Лепехина.

Также в доме частично нет крыши, и здание не консервировали.

«Жить в этом доме опасно. С каждым годом дом все хуже, хуже. В крышу 11 «прилетов», всего «прилетов» по дому 30 официально, хотя это не все учтенные. Потому что с той стороны дома, со стороны садика, у меня в квартире был кассетный снаряд», — рассказала жительница Наталья Скиба.

Больше всего пострадали третьи и четвертые подъезды. У жильцов, настаивающих на демонтаже, есть сомнения в корректности обследования дома, в частности в отборе образцов бетона и арматуры.

«Квартира, например, моя, которая не горела. И арматуру брали из этой части. То есть взяли керны не из той части, которая горела несколько дней, а взяли образцы из той части, которая не несет объективной информации», — добавила Ирина Лепехина.

Всего по дому было три обследования. Визуальное в 2022 году и два детальных обследования технического состояния. Первое в 2023 году показало, что общая степень повреждения дома составляет до 60%, и его можно отстроить. Сторонники демонтажа с этим не согласились и инициировали повторное обследование, которое в конце 2025 года провело городское коммунальное предприятие «Харьковский архитектурно-проектный центр».

«По техническим обследованиям есть участки, признанные аварийными, а дом в целом признан третьей категорией. То есть это не соответствует ГСТУ. Если есть какая-то аварийная часть дома, то дом должен признаваться аварийным полностью, в целом. Шестиметровые воронки — в непосредственной близости от фундамента, как раз этими «прилетами» он и мог быть поврежден. Однако ни в одном обследовании о фундаменте ничего не сказано», — отметил адвокат Владислав Король.

Если дом признается аварийным из-за боевых действий и принимается решение о его демонтаже, все жильцы получают сертификаты от государства на покупку нового жилья.

Наталья Скиба на Северной Салтовке жить больше не хочет: «Уже нет. При том, что как было здесь хорошо, и я была довольна, я прожила здесь 30 лет».

К адвокату обратились 20 жильцов и вместе пошли в Харьковский окружной суд. Сейчас он постановил, что будет рассматривать дело без вызова сторон. Первая цель истцов — добиться отмены решения о капремонте дома. Однако ни жильцы, ни адвокат пока не понимают, что это за документ.

«Сегодня только получили отзыв Харьковского городского совета. И вот они предоставляют определению суда копию решения 50-й сессии горсовета. Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) многоквартирного жилого дома по Леся Сердюка, 56. 30 миллионов — я так понимаю, это субвенция из государственного бюджета в прошлом году была», — отметил адвокат.

Адвокат также просит суд о новой экспертизе, чтобы ее провел Киевский национальный университет строительства и архитектуры — за счет истцов. Их, напомню, 20. Но подписей за демонтаж собрали больше.

«Из 144 квартир 75 квартир подписали за снос, потому что они не видят перспектив жить в этом доме», — сообщила Наталья Скиба.

Но есть и те, кто видит перспективу. Сторонник восстановления, житель Алексей Онисифоров, согласился пообщаться по телефону. Его квартира в третьем подъезде была затоплена.

«Я не рассматривал возможности сменить квартиру, получить этот сертификат. Моя семья туда вернется, мы не будем продавать эту квартиру, сдавать в аренду. Я принял решение. Если бы город сказал его сносить, это было бы подтверждено документально. Документально на сегодня подтверждено, что дом пригоден к дальнейшей эксплуатации. Эксперты заходили, они не могли не заходить. Вы хотели экспертизу, вы ее получили. Будет ли вас не устраивать каждая экспертиза?» — отметил Онисифоров.

По его словам, администрация Киевского района ранее подсчитала, что голоса за восстановление и за снос разделились ровно 50 на 50.

«Город ставит кран уже в третий раз и в четвертый раз начинает восстановление. Сейчас у нас работы приостановились снова по непонятным вопросам. Может быть, мы закончим? Мы четвертый год без этих квартир сидим, без своих собственных», — добавил он.

Известен один подобный судебный процесс в Харькове, также на Северной Салтовке. Но там ситуация противоположная: есть решение о демонтаже дома на Метростроителей, 8, а истцы требуют восстановления.

Мэр Игорь Терехов охарактеризовал ситуацию так: «Вообще есть такие ситуации, как сложилась по Леся Сердюка, 56, когда часть жильцов дома считает, что нужно восстанавливать и отстраивать дом, а часть жильцов — что его не нужно восстанавливать, нужно снести, взять сертификаты и купить себе новое жилье».

«Все зависит не от меня и не от чиновников. Все зависит от так называемой инструментальной экспертизы. Мы сделали две инструментальные экспертизы, которые говорят нам, что этот дом возможно отстроить», — добавил мэр.

В городе регулярно возникают дискуссии: целесообразно ли вообще точечное восстановление. Адвокат приводит свои расчеты по Леся Сердюка.

«Проектно-сметная документация — 210 миллионов гривен на восстановление. К этому мы добавляем выплаты по программе «єВідновлення» за частично поврежденное имущество в размере 50,4 миллиона. Общая стоимость — 260,5 миллиона. И это без учета средств жильцов, которые они должны потратить на внутренний ремонт квартир. Стоимость возведения аналогичного нового дома такой же общей площадью составляет 254 миллиона. То есть такой же дом можно построить новый, и все будет хорошо. А стоимость сертификатов – 289 миллионов», — отметил Владислав Король.

Ранее мы общались с проректором Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Ученые, в частности, исследуют образцы из пострадавших домов и предоставляют рекомендации. Глеб Ватуля напомнил о международном конкурсе по восстановлению Северной Салтовки, инициированном горсоветом вместе с фондом Нормана Фостера. В октябре 2024 года были определены три проекта-победителя.

«Я считаю, что проектная документация должна разрабатываться уже. То есть мы должны искать, и город ищет возможности дальнейшего финансирования таких проектов», — считает Ватуля.

На вопрос, есть ли смысл восстанавливать отдельные дома, если все равно строить новые микрорайоны, он отвечает так: «Если мы можем сохранить определенный дом, интегрировать его в дальнейшую жизнь этого микрорайона, почему нет? Их отстраивают сейчас для дальнейшего проживания наших граждан. Но их можно привязать при проекте восстановления уже микрорайона. Это уже задача для архитекторов, градостроителей, урбанистов».