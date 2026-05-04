Судьба дома на Леся Сердюка: почему жители пошли в суд, комментарий Терехова

Оригинально 16:06   04.05.2026
Сносить или восстанавливать? Жители дома по улице Леся Сердюка, 56, что на Северной Салтовке не соглашаются с тем, что их жилье нужно капитально ремонтировать – настаивают на демонтаже. Корреспондентка МГ «Объектив» взяла комментарий у мэра Игоря Терехова по поводу этой ситуации.

Жители дома обратились к журналистам, чтобы огласить ситуацию. В коллективном обращении отмечается, что дом пережил около 30 «прилетов».

«Местные власти города приняли решение включить наше здание в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту. Фактическое техническое состояние здания и характер разрушений после около 30 попаданий и пожаров, продолжавшихся по несколько суток (когда выгорели все конструкции дотла, и с 2022 года в доме нет жильцов), ставят под большое сомнение как целесообразность, так и безопасность такого ремонта. Жители считают, что проведение капитального ремонта вместо демонтажа технически невозможно и может привести к трагическим последствиям в будущем и к расточительности бюджетных/донорских средств», — говорится в обращении.

Поэтому жители подали коллективный иск в суд об отмене решения по капитальному ремонту дома. Также они просят назначить независимую строительно-техническую экспертизу.

Мэр Харькова Игорь Терехов объясняет ситуацию так:

«Часть жильцов дома считает, что нужно восстанавливать дом, а часть жильцов считает, что его не нужно восстанавливать, нужно снести, взять сертификаты и покупать себе новое жилье. Всё зависит не от меня, и не от чиновников. Всё зависит от так называемой инструментальной экспертизы. Мы сделали две экспертизы, которые говорят нам, что этот дом можно отстроить. Мы обратились к жителям, показали им все, но часть жителей сегодня сказала: «Что нам это не нужно, мы хотим так». И обратились в суд», — сказал городской голова.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
