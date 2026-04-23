Восстановление дома на Велозаводской в ​​Харькове: какие работы идут сейчас

Общество 16:47   23.04.2026
Виктория Яковенко
На улице Велозаводской продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Специалисты уже утеплили в здании перекрытие технического этажа, а сейчас такие работы производятся на фасаде общей площадью 5,3 тыс. кв. м. Параллельно строители капитально ремонтируют кровлю, рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

«В подъездах специалисты демонтируют старое покрытие, штукатурят и шпаклюют стены для дальнейшей покраски. Также в доме меняют поврежденное остекление: в местах общего пользования окна уже установлены, а в квартирах такие работы продолжаются», — говорится в сообщении.

восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил данные последних подсчетов по поводу средств на восстановление критической инфраструктуры города. По его словам, около 19 миллиардов за время войны город направил на восстановление и поддержку критической инфраструктуры.

  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 16:47;

