Восстановление дома на Велозаводской в Харькове: какие работы идут сейчас
На улице Велозаводской продолжается восстановление многоквартирного жилого дома, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Специалисты уже утеплили в здании перекрытие технического этажа, а сейчас такие работы производятся на фасаде общей площадью 5,3 тыс. кв. м. Параллельно строители капитально ремонтируют кровлю, рассказали в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
«В подъездах специалисты демонтируют старое покрытие, штукатурят и шпаклюют стены для дальнейшей покраски. Также в доме меняют поврежденное остекление: в местах общего пользования окна уже установлены, а в квартирах такие работы продолжаются», — говорится в сообщении.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил данные последних подсчетов по поводу средств на восстановление критической инфраструктуры города. По его словам, около 19 миллиардов за время войны город направил на восстановление и поддержку критической инфраструктуры.
Читайте также: Где отключат газ в пятницу в Харькове: адреса
• Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 16:47;