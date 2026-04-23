Відновлення будинку на Велозаводській у Харкові: які роботи йдуть зараз
На вулиці Велозаводській продовжується відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Фахівці вже утеплили в будівлі перекриття технічного поверху, а зараз такі роботи проводяться на фасаді загальною площею 5,3 тис. кв. м. Паралельно будівельники капітально ремонтують покрівлю, розповіли у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
“У під’їздах фахівці демонтують старе покриття, штукатурять і шпаклюють стіни для подальшого фарбування. Також у будинку міняють пошкоджене вибухом скління: у місцях загального користування вікна вже встановлені, а у квартирах такі роботи тривають”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив дані останніх підрахунків щодо коштів на відновлення критичної інфраструктури міста. За його словами, близько 19 мільярдів за часи війни місто спрямувало на відновлення та підтримку критичної інфраструктури.
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 16:47;