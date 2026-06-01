Сьогодні 1 червня 2026: який день в історії

1 червня 2025 року армія РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині, загинули 12 захисників. У 2001-му сталося вбивство королівської родини в Непалі. У 1958-му Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. У 1943-му німці збили пасажирський літак, у катастрофі загинули 17 людей, у тому числі голлівудський актор Леслі Говард. У 1938-му в США “народився” Супермен. У цей день 1652 року розпочалася переможна для війська Хмельницького битва з поляками під Батогом. Також цього дня в різні роки вийшли перший альбом Девіда Боуї та фільм Пола Верховена “Згадати все”.

Свята та пам’ятні дати 1 червня

У світі – Всесвітній день батьків.

Також сьогодні: День рішучості, День ходіння босоніж, Всесвітній день молока, День носіння сукні, День малювання, Всесвітній день нарцисичного насильства, День підтвердження новорічної обіцянки.

1 червня в історії

1 червня 1652 року розпочалася дводенна битва під Батогом між союзним військом запорожців Богдана Хмельницького й Кримського Ханства та військами Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського. Докладніше.

1 червня 1938 року в США “народився” Супермен. Докладніше.

1 червня 1943 року німці збили цивільний пасажирський літак “Douglas DC-3” над Біскайською затокою. У цій катастрофі загинули 17 людей: 13 пасажирів і чотири члени екіпажу. Серед загиблих був актор Леслі Говард, відомий як виконавець ролі Ешлі Вілкса в оскароносній екранізації “Звіяних вітром”. Докладніше.

1 червня 1958 року Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Надалі він очолить П’яту Республіку як президент із майже необмеженими повноваженнями та керуватиме Францією до 1969 року. Детальніше.

1 червня 1967 року вийшов перший альбом Девіда Боуї, який так і називався – “David Bowie”. Докладніше.

1 червня 1980 року в США розпочав роботу телеканал CNN – перший цілодобовий інформаційний канал. Докладніше.

1 червня 1990 року на екрани США вийшов фільм Пола Верховена “Згадати все” з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Докладніше.

1 червня 2001 року сталося масове вбивство членів королівської родини в Непалі. Трагедію вважають одним із найбільш смертоносних інцидентів за участю королівської родини в сучасній історії. А найбільше вражає той факт, що винуватцем смерті рідних офіційно визнали першого спадкоємця престолу – принца Діпендру. Докладніше.

1 червня 2025 року російська армія завдала ракетного удару “іскандером” по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині. Командування Сухопутних військ повідомило, що 12 військових загинули, ще 60 поранені. Після цього удару того ж дня у відставку подав командувач Сухопутними військами Михайло Драпатий. Він повідомив, що трагедія сталася на 239 полігоні. Більшість постраждалих перебували в укриттях. Драпатий підкреслив, що відчуває особисту відповідальність за те, що сталося.

“Як командувач, я не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо”, – написав Драпатий.

Він також додав, що якщо з таких трагедій не робити висновків і не визнавати своїх помилок, не буде ні розвитку, ні перемог. Полишаючи посаду, Драпатий ініціював перевірку всіх обставин трагедії, зокрема дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Наразі генерал очолює Угруповання об’єднаних сил.

Церковне свято 1 червня

1 червня – День святого духа. Також сьогодні вшановують пам’ять мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина та з ними Харитона, Харити, Євелписта, Єракса, Пеона і Валеріана. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в перший день літа пішов дощ, то червень навпаки буде посушливим.

Якщо 1 червня – гроза, то буде хороший урожай горіхів і зерна.

Злива – до пишного цвітіння квітів.

Град – до багатого урожаю гороху та квасолі.

Що не можна робити 1 червня

Категорично не можна працювати на землі.

Не можна прибирати, прати та шити.

Не можна бігати, щоби не втекти від своєї долі.

У цей день не можна ходити на цвинтар.