Сьогодні 1 червня: яке свято та день в історії

1 червня в Україні та світі – День захисту дітей. Цього дня 1652 року розпочалася переможна для війська Хмельницького битва з поляками під Батогом. У 1938-му в США “народився” Супермен. У 1943-му німці збили пасажирський літак, у катастрофі загинули 17 людей, у тому числі голлівудський актор Леслі Говард. У 1958-му Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Також цього дня в різні роки вийшли: культовий альбом “The Beatles”, перший альбом Девіда Боуї та фільм Пола Верховена “Згадати все”.

Свята та пам’ятні дати 1 червня

В Україні та світі 1 червня – День захисту дітей.

Також відзначають: Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, День малювання, День рішучості, Всесвітній день рифу, День носіння сукні.

1 червня в історії

1 червня 1652 року розпочалася дводенна битва під Батогом між союзним військом запорожців Богдана Хмельницького та Кримського Ханства. Противником були війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського. Детальніше.

1 червня 1938 року в США “народився” Супермен. Цього дня вийшов перший номер журналу коміксів “Action Comics”. Авторами коміксу, який започаткував історію “супергероя всіх часів” були Джеррі Сігел і художник Джо Шустер. Детальніше.

1 червня 1943 року німці збили цивільний пасажирський літак “Douglas DC-3” над Біскайською затокою. У цій катастрофі загинули 17 людей: 13 пасажирів і чотири члени екіпажу. Серед загиблих був актор Леслі Говард, відомий у світі, насамперед як виконавець ролі Ешлі Вілкса в оскароносній екранізації “Звіяних вітром”. Детальніше.

1 червня 1958 року Шарль де Голль став прем’єр-міністром Франції. Надалі він очолить П’яту Республіку як президент із майже необмеженими повноваженнями та керуватиме Францією до 1969 року. Детальніше.

1 червня 1967 року вийшов альбом “The Beatles” “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, визнаний журналом “Rolling Stone” найкращим альбомом усіх часів та народів. Детальніше.

1 червня 1967 року вийшов перший альбом Девіда Боуї, який так і називався – “David Bowie”.

Музичні критики відзначають, що дебютні записи музиканта суттєво відрізняються від того стилю, який надалі став притаманним його творчості та зробив знаменитістю. Однак усі композиції цього альбому написав сам Боуї. Комерційного успіху альбом не мав, тому музикант вирішив працювати в іншому напрямку та за два роки випустив принципово інший альбом “Space Oddity”. Проте пісні із першого альбому не загубилися остаточно. Вони входять до складу багатьох збірок, а сам альбом у 1987-му перевидали на CD, а у 2010-му – в подарунковому виданні.

1 червня 1980 року в США розпочав роботу телеканал CNN – перший цілодобовий інформаційний канал. Детальніше.

1 червня 1990 року на екрани США вийшов фільм Пола Верховена “Згадати все” з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

Один із найпопулярніших фільмів 1990-х зняли за мотивами оповідання Філіпа Діка “Спогади оптом”. Саме оповідання вийшло ще у 1966 році, а права на його екранізацію придбали в автора сценаристи фільму “Чужий” Ден О’Беннон та Рональд Шусетт. Однак, як це часто буває в індустрії кіно, проєкт довго не вдавалося реалізувати. Першим за нього взявся у 1980-х роках продюсер Діно Де Лаурентіс. Але різко відмовився від нового проєкту через провал у прокаті фільму “Дюна” у 1984-му (при бюджеті в 42 млн доларів фільм зібрав 27 млн). Після відмови Де Лаурентіса в історії виник Арнольд Шварценеггер. Він читав сценарій і хотів зіграти головну роль у фільмі, тому умовив компанію “Carolco” купити права на екранізацію. А собі виторгував гонорар у розмірі 10-11 мільйонів доларів та 15% від касових зборів. Коли домовленостей про фінансування досягли, Шварценеггер запросив режисера Пола Верховена, чия картина 1987 року “Робокоп” акторові дуже сподобалася. Вибір Шварценеггера виявився успішним: при бюджеті $65 млн картина зібрала в прокаті $261,3 млн.

Церковне свято 1 червня

1 червня вшановують пам’ять мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина та з ними Харитона, Харити, Євелписта, Єракса, Пеона і Валеріана. Юстин походив з язичницької родини. Він отримав гарну філософську освіту, добре вивчивши всі напрямки грецької філософії. Проте переконався, що жодний із них не відкриває шляхів до пізнання Істинного Бога. Одного разу він зустрів старця, який у тривалій бесіді розкрив Юстину сутність християнського вчення і порадив шукати розв’язання всіх питань життя у книгах Святого Письма. На 30-му році життя Юстин прийняв хрещення. А після цього присвятив себе проповіді Євангелія серед язичників. На мученицьку смерть Юстина прирік постійний суперник у філософських дебатах Кріскент. Із заздрості він звів на Юстина багато хибних звинувачень перед римським судом. Юстин був узятий під варту, підданий катуванням і прийняв мученицьку смерть. Святі мученики інший Юстин, Харитон, Харита, Євелпист, Єракс, Пеон і Валеріан постраждали одночасно зі святим Юстином Філософом у 166 році. Вони відмовилися принести жертву язичницьким богам, за що були обезголовлені.

Народні прикмети

Якщо в перший день літа пішов дощ, то червень навпаки буде посушливим.

Якщо 1 червня – гроза, то буде хороший урожай горіхів і зерна.

Злива – до пишного цвітіння квітів.

Град – до багатого урожаю гороху та квасолі.

Що не можна робити 1 червня

Не можна плакати, сумувати й думати про погане.

Не можна позичати хліб і сіль.

Не можна шкодити рослинам – рвати коріння й листя, топтати траву, ламати гілки тощо.

Краще в цей день не обрізати дерева.