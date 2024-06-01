Сегодня 1 июня: какой праздник и день в истории

1 июня в Украине и мире – День защиты детей. В этот день 1652 года началась победоносная для войска Хмельницкого битва с поляками под Батогом. В 1938-м в США «родился» Супермен. В 1943-м немцы сбили пассажирский самолет, в катастрофе погибли 17 человек, в том числе голливудский актер Лесли Говард. В 1958-м Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. Также в этот день в разные годы вышли: культовый альбом «The Beatles», первый альбом Дэвида Боуи и фильм Пола Верховена «Вспомнить все».

Праздники и памятные даты 1 июня

В Украине и мире 1 июня – День защиты детей.

Также отмечают: Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День рисования, День решительности, Всемирный день рифа, День ношения платья.

1 июня в истории

1 июня 1652 года началось двухдневное сражение под Батогом между союзным войском запорожцев Богдана Хмельницкого и Крымского Ханства. Противником были войска Речи Посполитой под командованием Мартина Калиновского. Подробнее.

1 июня 1938 года в США «родился» Супермен. В этот день вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics». Авторами комикса, положившего начало истории «супергероя всех времен» были Джерри Сигел и художник Джо Шустер. Подробнее.

1 июня 1943 года немцы сбили гражданский пассажирский самолет «Douglas DC-3» над Бискайским заливом. В этой катастрофе погибли 17 человек: 13 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших был актер Лесли Говард, известный в мире, в первую очередь, как исполнитель роли Эшли Уилкса в оскароносной экранизации «Унесенных ветром». Подробнее.

1 июня 1958 года Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. В дальнейшем он возглавит Пятую Республику как президент с почти неограниченными полномочиями и будет руководить Францией до 1969 года. Подробнее.

1 июня 1967 года вышел альбом «The Beatles» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», признанный журналом “Rolling Stone” лучшим альбомом всех времен и народов. Подробнее.

1 июня 1967 года вышел первый альбом Дэвида Боуи, который так и назывался – «David Bowie».

Музыкальные критики отмечают, что дебютные записи музыканта существенно отличаются от того стиля, который в дальнейшем стал присущ его творчеству и сделал знаменитостью. Однако все композиции этого альбома написал сам Боуи. Коммерческого успеха альбом не имел, поэтому музыкант решил работать в другом направлении и через два года выпустил принципиально иной альбом «Space Oddity». Однако песни из первого альбома не потерялись окончательно. Они входят в состав многих сборников, а сам альбом в 1987-м переиздали на CD, а в 2010-м – в подарочном издании.

1 июня 1980 года в США начал работу телеканал CNN – первый круглосуточный информационный канал. Подробнее.

1 июня 1990 года на экраны США вышел фильм Пола Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Один из самых популярных фильмов 1990-х сняли по мотивам рассказа Филиппа Дика «Мы вам все припомним». Сам рассказ вышел еще в 1966 году, а права на его экранизацию приобрели у автора сценаристы фильма «Чужой» Дэн О’Бэннон и Рональд Шусетт. Однако, как это часто бывает в индустрии кино, проект долго не удавалось реализовать. Первым за него взялся в 1980-х годах продюсер Дино Де Лаурентис. Но резко отказался от нового проекта из-за провала в прокате фильма «Дюна» в 1984-м (при бюджете в 42 млн долларов фильм собрал 27 млн). После отказа Де Лаурентиса в истории появился Арнольд Шварценеггер. Он читал сценарий и хотел сыграть главную роль в фильме, поэтому уговорил компанию «Carolco» купить права на экранизацию. А себе выторговал гонорар в размере 10-11 миллионов долларов и 15% от кассовых сборов. Когда договоренностей о финансировании достигли, Шварценеггер пригласил в качестве режиссера Пола Верховена, чья картина 1987 года «Робокоп» актеру очень понравилась. Выбор Шварценеггера оказался успешным: при бюджете в $65 млн картина собрала в прокате $261,3 млн.

Церковный праздник 1 июня

1 июня чтят память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. Иустин происходил из языческой семьи. Он получил хорошее философское образование, подробно изучив все направления греческой философии. Однако убедился, что ни одно из них не открывает пути к познанию истинного Бога. Однажды он встретил старца, который в длительной беседе открыл Иустину сущность христианского учения и посоветовал искать решение всех вопросов жизни в книгах Священного Писания. На 30-м году жизни Иустин принял крещение. А затем посвятил себя проповеди Евангелия среди язычников. На мученическую смерть Иустина обрек постоянный соперник в философских прениях Крискент. Из зависти он возвел на Иустина много ложных обвинений перед римским судом. Иустина взяли под стражу, подвергли пыткам, а затем убили. Святые мученики другой Иустин, Харитон, Харита, Евелпист, Иеракс, Пеон и Валериан пострадали одновременно со святым Иустином Философом в 166 году. Они отказались принести жертву языческим богам, за что были обезглавлены.

Народные приметы

Если в первый день лета пошел дождь, то июнь наоборот будет засушливым.

Если 1 июня – гроза, то будет хороший урожай орехов и зерна.

Ливень – к пышному цветению цветов.

Град – к богатому урожаю гороха и фасоли.

Что нельзя делать 1 июня

Нельзя плакать, унывать и думать о плохом.

Нельзя одалживать хлеб и соль.

Нельзя вредить растениям – рвать корни и листья, топтать траву, ломать ветки и т.д.

Лучше в этот день не обрезать деревья.