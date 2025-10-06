Ліквідація ОСУВ “Дніпро”: що буде з Драпатим, повідомили в Генштабі

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі “Українській правді” пояснив, чому ліквідовують ОСУВ “Дніпро” (раніше – “Хортиця”), яке відповідало, зокрема, за оборону частини Харківської області – на Куп’янському напрямку.

Ковальов зазначив, що ліквідація оперативно-стратегічного угрупування “Дніпро” пов’язана із запровадженням корпусної реформи. Корпуси прийняли свої смуги відповідальності на фронті, й потреба існування ОСУВ зникла. Він також прокоментував, що ці зміни означають для командування угруповання, зокрема генерал-майора Михайла Драпатого. Харків’янам він добре відомий зупинкою повторного російського наступу на Харківщину навесні 2024 року.

За словами представника Генштабу, Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ у районі бойових дій. Він обіймає посаду командувача Командуванням об’єднаних сил ЗСУ, а посада командувача ОСУВ “Дніпро” не була штатною, і Драпатий обіймав її за сумісництвом.

“Генерал-майор Михайло Драпатий залишається на посаді командувача Командування обʼєднаних сил і плідно працює пліч-о-пліч з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським”, – підкреслив Ковальов.

Також у Генштабі запевнили, що ліквідація ОСУВ “Дніпро” не погіршить керованість військами та не вплине негативно на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, Михайло Драпатий з травня по вересень 2024 року був командувачем ОТУ “Харків”. Потім отримав підвищення, ставши командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Цю посаду він обіймав із листопада 2024 року. Тоді президент України зазначав, що “Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил”. Аналітики DeepState зазначали, що генерал має дуже гарну репутацію в армії. У січні 2025 року генерал-майор очолив ОСУВ “Хортиця” (пізніше його перейменували на ОСУВ “Дніпро”). А 1 червня 2025-го після ракетного удару по одному з полігонів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок якого загинули та отримали поранення військові, подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ. 3 червня його звільнили з посади та призначили командувачем Об’єднаних сил ЗСУ. При цьому він залишався й командувачем ОСУВ “Дніпро”.