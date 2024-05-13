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Зеленський: про посилення оборони Харківщини й нового командувача ОУВ «Харків»

Політика 20:04   13.05.2024
Олена Нагорна
Зеленський: про посилення оборони Харківщини й нового командувача ОУВ «Харків»

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що оборону прикордоння Харківщини посилено, а також згадав новопризначеного командувача ОУВ «Харків» Михайла Драпатого.

Президент повідомив, що сьогодні заслухав доповіді головкома та міністра оборони про ситуацію на гарячих напрямках.

“Харківщина – тривають наші контрударні дії, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає наших результатів – ми знищуємо піхоту окупанта і техніку. Дякую нашим воїнам, які чітко діють за наказами, зберігають позиції, роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас ми розуміємо, як діє ворог, і бачимо задум на відтягування наших сил”, – сказав Зеленський.

Про те, що новим командувачем ОУВ «Харків» замість Юрія Галушкіна призначено бригадного генерала Михайла Драпатого, повідомило видання РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що оборону прикордоння Харківщини посилено, а також згадав новопризначеного командувача ОУВ «Харків» Михайла Драпатого".