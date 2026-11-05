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Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер

Економіка 19:41   05.11.2026
Тетяна Литвіна
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Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер Фото: megarent.ua

Лозівська районна рада планує придбати чорну Toyota Land Cruiser Prado Elegance 2026 року випуску за 2,25 млн гривень. Відповідний тендер опублікований у системі Prozorro.

Пропозиція про купівлю з’явилася 3 листопада 2026 року та передбачає відкриті торги з особливостями. Сам аукціон відбудеться 19 листопада.

У технічних вимогах зазначено, що автомобіль має бути без пошкоджень у заводській упаковці. Мати об’єм двигуна не менше 2750 л, розвивати швидкість понад 160 км/год, як паливо споживати дизель.

Також у пропозиції обумовлено, що це може бути не тільки автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, але і його еквівалент.

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Нагадаємо, дрон атакував автомобіль міжнародної гуманітарної організації під Харковом. Співробітники не постраждали, але автомобіль пошкоджено.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 19:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівська районна рада планує придбати чорну Toyota Land Cruiser Prado Elegance 2026 року випуску за 2,25 млн гривень. Тендер опублікований у системі Prozorro.".