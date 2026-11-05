Чорний Land Cruiser 2026 року хочуть мати у Лозівській райраді: тендер

Лозівська районна рада планує придбати чорну Toyota Land Cruiser Prado Elegance 2026 року випуску за 2,25 млн гривень. Відповідний тендер опублікований у системі Prozorro.

Пропозиція про купівлю з’явилася 3 листопада 2026 року та передбачає відкриті торги з особливостями. Сам аукціон відбудеться 19 листопада.

У технічних вимогах зазначено, що автомобіль має бути без пошкоджень у заводській упаковці. Мати об’єм двигуна не менше 2750 л, розвивати швидкість понад 160 км/год, як паливо споживати дизель.

Також у пропозиції обумовлено, що це може бути не тільки автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, але і його еквівалент.

Нагадаємо, дрон атакував автомобіль міжнародної гуманітарної організації під Харковом. Співробітники не постраждали, але автомобіль пошкоджено.