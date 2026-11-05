Черный Land Cruiser 2026 года хотят иметь в Лозовском райсовете: тендер

Лозовский районный совет планирует приобрести черную Toyota Land Cruiser Prado Elegance 2026 года выпуска за 2,25 млн гривен. Соответствующий тендер был опубликован в системе Prozorro.

Предложение о покупке появилось 3 ноября 2026 года и предусматривает открытые торги с особенностями. Сам аукцион пройдет 19 ноября.

В технических требованиях говорится, что автомобиль должен быть без повреждений в заводской упаковке. Иметь объем двигателя не менее 2750 л, развивать скорость более 160 км/ч, как топливо потреблять дизель.

Также в предложении оговорено, что это может быть не только автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, но и его эквивалент.

Напомним, дрон атаковал автомобиль международной гуманитарной организации под Харьковом. Сотрудники не пострадали, но автомобиль поврежден.