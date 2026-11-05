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Черный Land Cruiser 2026 года хотят иметь в Лозовском райсовете: тендер

Экономика 19:41   05.11.2026
Татьяна Литвина
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Черный Land Cruiser 2026 года хотят иметь в Лозовском райсовете: тендер Фото: megarent.ua

Лозовский районный совет планирует приобрести черную Toyota Land Cruiser Prado Elegance 2026 года выпуска за 2,25 млн гривен. Соответствующий тендер был опубликован в системе Prozorro.

Предложение о покупке появилось 3 ноября 2026 года и предусматривает открытые торги с особенностями. Сам аукцион пройдет 19 ноября.

В технических требованиях говорится, что автомобиль должен быть без повреждений в заводской упаковке. Иметь объем двигателя не менее 2750 л, развивать скорость более 160 км/ч, как топливо потреблять дизель.

Также в предложении оговорено, что это может быть не только автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, но и его эквивалент.

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Напомним, дрон атаковал автомобиль международной гуманитарной организации под Харьковом. Сотрудники не пострадали, но автомобиль поврежден.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 19:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовский районный совет планирует приобрести черную Toyota Land Cruiser Prado Elegance 2026 года выпуска за 2,25 млн грн. Тендер опубликован в системе Prozorro.".