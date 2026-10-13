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Погибший и двое пострадавших: FPV-дроны атаковали автомобили на Харьковщине

Происшествия 17:25   13.10.2026
Оксана Якушко
Погибший и двое пострадавших: FPV-дроны атаковали автомобили на Харьковщине

Россияне атаковали FPV-дронами днем ​​13 октября гражданские автомобили, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Около 10:00 вблизи села Куряжанка вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, двигавшийся по дороге. В результате удара на месте погиб 53-летний водитель — житель поселка Коротич.

Также днем, но уже на автодороге между селом Черкасская Лозовая и городом Дергачи российский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадали двое мужчин.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 13 октября россияне вновь обстреляли Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Основянском, Холодногорском, Шевченковском  и Новобаварском районах.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 17:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали FPV-дронами днем ​​13 октября гражданские автомобили, сообщает Харьковская областная прокуратура.".