Погибший и двое пострадавших: FPV-дроны атаковали автомобили на Харьковщине

Россияне атаковали FPV-дронами днем ​​13 октября гражданские автомобили, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Около 10:00 вблизи села Куряжанка вражеский FPV-дрон попал в автомобиль, двигавшийся по дороге. В результате удара на месте погиб 53-летний водитель — житель поселка Коротич.

Также днем, но уже на автодороге между селом Черкасская Лозовая и городом Дергачи российский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадали двое мужчин.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 13 октября россияне вновь обстреляли Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Основянском, Холодногорском, Шевченковском и Новобаварском районах.