Новости Харькова — главное 13 октября: под завалами дома нашли погибших
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:37
Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе
Утром 13 октября во время поисково-спасательной операции в Холодногорском районе нашли тела троих людей. Люди погибли в результате российского удара «Бандероли» по многоэтажному дому.
Первое тело нашли около 06:15. Еще одно – примерно через пол часа, третьего погибшего – ближе к 07:00.
Таким образом, констатировал мэр Игорь Терехов, в результате российского удара погибли трое людей, еще десять – пострадали.