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Новости Харькова — главное 13 октября: под завалами дома нашли погибших

Общество 07:37   13.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 13 октября: под завалами дома нашли погибших

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:37

Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе

Утром 13 октября во время поисково-спасательной операции в Холодногорском районе нашли тела троих людей. Люди погибли в результате российского удара «Бандероли» по многоэтажному дому.

Первое тело нашли около 06:15. Еще одно – примерно через пол часа, третьего погибшего – ближе к 07:00.

Таким образом, констатировал мэр Игорь Терехов, в результате российского удара погибли трое людей, еще десять – пострадали.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 07:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".