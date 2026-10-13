Новости Харькова — главное 13 октября: под завалами дома нашли погибших

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07:37

Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе

Утром 13 октября во время поисково-спасательной операции в Холодногорском районе нашли тела троих людей. Люди погибли в результате российского удара «Бандероли» по многоэтажному дому.

Первое тело нашли около 06:15. Еще одно – примерно через пол часа, третьего погибшего – ближе к 07:00.

Таким образом, констатировал мэр Игорь Терехов, в результате российского удара погибли трое людей, еще десять – пострадали.