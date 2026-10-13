Генштаб: на Купянщине – без боев, на севере от Харькова было 20 штурмов

Утром 13 октября Генштаб ВСУ сообщил о 20 боях, которые были в течение минувших суток.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 20 раз около Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов, Зибино и в сторону Захаровки, Варваровки, Радьковки.

На Купянском – ни одного боестолкновения не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 301 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 9516 дронов-камикадзе и совершили 2619 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 31 с применением реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов: