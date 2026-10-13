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Генштаб: на Куп’янщині – без боїв, на півночі від Харкова було 20 штурмів

Україна 08:17   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: на Куп’янщині – без боїв, на півночі від Харкова було 20 штурмів

Вранці 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 20 боїв, які були протягом минулої доби.

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 20 разів біля Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Зибиного та у бік Захарівки, Варварівки, Радьківки.

На Куп’янському – жодного боєзіткнення не зафіксовано, уточнили у відомстві.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 301 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 9516 дронів-камікадзе та здійснили 2619 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 31 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати окупантів:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 08:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 20 боїв, які були протягом минулої доби.".