Генштаб: на Куп’янщині – без боїв, на півночі від Харкова було 20 штурмів

Вранці 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 20 боїв, які були протягом минулої доби.

Так на Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 20 разів біля Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Зибиного та у бік Захарівки, Варварівки, Радьківки.

На Куп’янському – жодного боєзіткнення не зафіксовано, уточнили у відомстві.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 301 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 9516 дронів-камікадзе та здійснили 2619 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 31 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати окупантів: