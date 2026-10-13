Третий день подряд Харьков – под обстрелами: «прилет» в Основянском районе

Утром 13 октября россияне вновь обстреляли Харьков. Взрыв прозвучал около 10:05.

Мэр Игорь Терехов сообщил: удар зафиксировали в Основянском районе.

«Зафиксирован удар по транспортной инфраструктуре в Основянском районе. Последствия выясняем», – уточнил городской голова.

До этого мониторинговые ТГ-каналы информировали об угрозе удара реактивного беспилотника. В течение некоторого времени он кружил над разными районами Харькова.

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.