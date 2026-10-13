Третій день поспіль Харків – під обстрілами: “приліт” в Основ’янському районі

Уранці 13 жовтня росіяни знову обстріляли Харків. Вибух пролунав близько 10:05.

Мер Ігор Терехов повідомив: удар зафіксували в Основ’янському районі.

“Зафіксовано удар по транспортній інфраструктурі у Основʼянському районі. Наслідки зʼясовуємо.”, – уточнив міський голова.

До цього моніторингові канали ТГ інформували про загрозу удара реактивного безпілотника. Протягом певного часу він кружляв над різними районами Харкова.

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.