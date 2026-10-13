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Третій день поспіль Харків – під обстрілами: “приліт” в Основ’янському районі

Події 10:14   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Третій день поспіль Харків – під обстрілами: “приліт” в Основ’янському районі Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Уранці 13 жовтня росіяни знову обстріляли Харків. Вибух пролунав близько 10:05.

Мер Ігор Терехов повідомив: удар зафіксували в Основ’янському районі.

“Зафіксовано удар по транспортній інфраструктурі у Основʼянському районі. Наслідки зʼясовуємо.”, – уточнив міський голова.

До цього моніторингові канали ТГ інформували про загрозу удара реактивного безпілотника. Протягом певного часу він кружляв над різними районами Харкова.

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла трьох людей. Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що на місці вчорашнього удару «бандеролі» по будинку в Холодногірському районі триває пошуково-рятувальна операція, також співробітники гасять пожежу. Чотирьох людей вдалося врятувати, проте трьох загиблих знайшли вранці 13 жовтня під завалами. Також, за інформацією ДСНС, рятувальникам вже вдалося повністю загасити чотири пожежі в Холодногірському та Шевченківському районах. Ще одну – досі намагаються ліквідувати.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 10:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уранці 13 жовтня росіяни знову обстріляли Харків. Вибух пролунав близько 10:05.".