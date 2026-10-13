51 людина постраждала від обстрілів Харківщини за добу, четверо загиблих

Вранці 13 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу росіяни обстріляли Харків та 16 населених пунктів області. Загиблих – четверо, постраждав 51 мешканець регіону.

“У м. Харків загинули троє людей, постраждали 37 людей, зокрема зазнали гострої реакції на стрес 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина; у м. Лозова загинула 71-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 7 жінок та 9-річна дівчинка; у с. Червона Поляна Барвінківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 60 років та 14-річний хлопчик; у сел. Високий поранено 49-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка; у с. Перемога Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 38-річна жінка”, – написав Синєгубов.

По Харківській області вдарило таке озброєння:

дев’ять ракет;

КАБ;

сім БпЛА типу “герань-2”;

п’ять БпЛА типу «молния»;

три fpv-дрони;

24 БпЛА (тип встановлюється).