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51 людина постраждала від обстрілів Харківщини за добу, четверо загиблих

Україна 08:49   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
51 людина постраждала від обстрілів Харківщини за добу, четверо загиблих

Вранці 13 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу росіяни обстріляли Харків та 16 населених пунктів області. Загиблих – четверо, постраждав 51 мешканець регіону.

“У м. Харків загинули троє людей, постраждали 37 людей, зокрема зазнали гострої реакції на стрес 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина; у м. Лозова загинула 71-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 7 жінок та 9-річна дівчинка; у с. Червона Поляна Барвінківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 54 і 60 років та 14-річний хлопчик; у сел. Високий поранено 49-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка; у с. Перемога Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 38-річна жінка”, – написав Синєгубов.

По Харківській області вдарило таке озброєння:

  • дев’ять ракет;
  • КАБ;
  • сім БпЛА типу “герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу «молния»;
  • три fpv-дрони;
  • 24 БпЛА (тип встановлюється).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблих – четверо, постраждав 51 мешканець регіону.".