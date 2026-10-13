51 человек пострадал от обстрелов Харьковщины за сутки, четверо погибших

Утром 13 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки россияне обстреляли Харьков, а также 16 населенных пунктов области. Погибших – четверо, пострадал 51 житель региона.

«В г. Харьков погибли три человека, пострадали 37 человек, в том числе подверглись острой реакции на стресс 10-летний мальчик и 16-летняя девушка; в г. Лозовая погибла 71-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 7 женщин и 9-летняя девочка; в с. Красная Поляна Барвенковской громады подверглась острой реакции на стресс женщины 54 и 60 лет и 14-летний мальчик; в пос. Высокий ранен 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 71-летняя женщина; в с. Победа Лозовской громады подверглась острой реакции на стресс 38-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

По Харьковской области ударило такое вооружение:

девять ракет;

КАБ;

семь БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

три fpv-дрона;

24 БпЛА (тип устанавливается).

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