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51 человек пострадал от обстрелов Харьковщины за сутки, четверо погибших

Украина 08:49   13.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
51 человек пострадал от обстрелов Харьковщины за сутки, четверо погибших

Утром 13 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки россияне обстреляли Харьков, а также 16 населенных пунктов области. Погибших – четверо, пострадал 51 житель региона.

«В г. Харьков погибли три человека, пострадали 37 человек, в том числе подверглись острой реакции на стресс 10-летний мальчик и 16-летняя девушка; в г. Лозовая погибла 71-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 7 женщин и 9-летняя девочка; в с. Красная Поляна Барвенковской громады подверглась острой реакции на стресс женщины 54 и 60 лет и 14-летний мальчик; в пос. Высокий ранен 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 71-летняя женщина; в с. Победа Лозовской громады подверглась острой реакции на стресс 38-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

По Харьковской области ударило такое вооружение:

  • девять ракет;
  • КАБ;
  • семь БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • три fpv-дрона;
  • 24 БпЛА (тип устанавливается).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 08:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибших – четверо, пострадал 51 житель региона.".