На території Холодногірського району Харкова 26 листопада зафіксували випадок сказу безпритульної собаки, повідомили у ГУ «Держпродспоживслужби» в Харківській області.

Зазначається, що у дворі мешканки району оселилася безпритульна собака. Жінка разом із сестрою підгодовувала тварину.

«Згодом собака почала поводитися агресивно і покусала жінок, які її доглядали. Через кілька днів тварина померла», – йдеться у повідомлені.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ.

«Котів, які мешкають на подвір’ї постраждалої та могли контактувати із собакою, вакцинували проти сказу за вимушеною схемою. Жінки, які контактували з твариною, проходять антирабічну терапію», – додали в Держпродспоживслужбі.

На території Холодногірського району ввели карантин.