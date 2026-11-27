27-річного мешканця села Оскіл Ізюмського району підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. В облуправлінні поліції кажуть, що він прикував знайомого до батареї та жорстоко побив.

Подія сталася 18 листопада. Чоловіки разом випивали, між ними виникла сварка. Тоді, за версією слідства, і сталося побиття.

“В результаті побиття чоловік отримав численні тілесні ушкодження, які, згідно з висновком експертизи, належать до категорії тяжких і були небезпечні для життя”, – кажуть у поліції.

Підозрюваного затримано. За навмисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилася інформація про чоловіка, який нібито нападає на жінок у метро або біля входу на станцію підземки. Постраждалі кажуть, що це відбувається на «Холодній горі» та «Університеті». У поліції МР «Об’єктив» повідомили, що проводиться перевірка.