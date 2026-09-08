Палають Ізюмські ліси: пожежі охопили близько 114 га

ДСНС кілька днів поспіль інформує про масштабні пожежі, що знищують ліси під Ізюмом. Рятувальники продовжують боротися з вогнем.

“У Харківській області триває ліквідація трьох лісових пожеж. Станом на 8 вересня рятувальники ДСНС спільно з працівниками лісових господарств продовжують ліквідовувати 3 осередки лісових пожеж на території Піщанського лісництва на околиці м. Ізюм. Загальна площа цих пожеж становить близько 114 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Наразі всі пожежі вже локалізували. Фахівці запевняють, що загрози поширення вогню на верхні яруси дерев поки що немає.

Після масштабних пожеж, обстрілів та замінувань ліси Харківської області стануть іншими, прогнозують екологи. Самовідновлення часто йде незапланованим шляхом: зазвичай після пожеж формується вже не чистий сосновий деревостій, а активно додаються інші види рослин – в основному листяних.