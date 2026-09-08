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Палають Ізюмські ліси: пожежі охопили близько 114 га

Події 13:17   08.09.2026
Оксана Горун
Палають Ізюмські ліси: пожежі охопили близько 114 га

ДСНС кілька днів поспіль інформує про масштабні пожежі, що знищують ліси під Ізюмом. Рятувальники продовжують боротися з вогнем.

“У Харківській області триває ліквідація трьох лісових пожеж. Станом на 8 вересня рятувальники ДСНС спільно з працівниками лісових господарств продовжують ліквідовувати 3 осередки лісових пожеж на території Піщанського лісництва на околиці м. Ізюм. Загальна площа цих пожеж становить близько 114 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Наразі всі пожежі вже локалізували. Фахівці запевняють, що загрози поширення вогню на верхні яруси дерев поки що немає.

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Після масштабних пожеж, обстрілів та замінувань ліси Харківської області стануть іншими, прогнозують екологи. Самовідновлення часто йде незапланованим шляхом: зазвичай після пожеж формується вже не чистий сосновий деревостій, а активно додаються інші види рослин – в основному листяних.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 13:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС кілька днів поспіль інформує про масштабні пожежі, що знищують ліси під Ізюмом. Рятувальники продовжують боротися з вогнем".