Палають Ізюмські ліси: пожежі охопили близько 114 га
ДСНС кілька днів поспіль інформує про масштабні пожежі, що знищують ліси під Ізюмом. Рятувальники продовжують боротися з вогнем.
“У Харківській області триває ліквідація трьох лісових пожеж. Станом на 8 вересня рятувальники ДСНС спільно з працівниками лісових господарств продовжують ліквідовувати 3 осередки лісових пожеж на території Піщанського лісництва на околиці м. Ізюм. Загальна площа цих пожеж становить близько 114 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Наразі всі пожежі вже локалізували. Фахівці запевняють, що загрози поширення вогню на верхні яруси дерев поки що немає.
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Після масштабних пожеж, обстрілів та замінувань ліси Харківської області стануть іншими, прогнозують екологи. Самовідновлення часто йде незапланованим шляхом: зазвичай після пожеж формується вже не чистий сосновий деревостій, а активно додаються інші види рослин – в основному листяних.