Паспорт Молдови та інвалідність – у Харкові викрили “рішалу”

Поліція повідомила про підозру за кількома статтями КК 34-річному харків’янину. Вважають, що чоловік пропонував клієнтам цілий спектр різноманітних незаконних послуг.

Харківська обласна прокуратура заявила: фігурант організував “схему збагачення на продажі фіктивних документів та обіцянках “посприяти” в отриманні інвалідності”. Слідчі повідомили подробиці про два епізоди діяльності харків’янина.

“До нього звернувся знайомий із проханням роз’яснити порядок оформлення другої групи інвалідності через проблеми зі здоров’ям. Чоловік розраховував отримати консультацію, натомість ділок заявив, що має зв’язки серед лікарів та членів ЕКОПФО, і запропонував за грошову винагороду “вирішити питання”, – проінформувала пресслужба прокуратури.

Водночас у поліції уточнили: “клієнт” дійсно мав проблеми зі здоров’ям.

“Послуга” передбачала фіктивне перебування на стаціонарному лікуванні в кількох закладах для отримання “потрібних” діагнозів без реального проходження процедур”, – зазначили прокурори.

За даними ГУНП, вартість такого “пакету” фігурант оцінив у 23 тисячі доларів США. Частину цієї суми (понад $4000) “клієнт” йому заплатив.

Коли ж поліція почала розслідувати справу, виявила ще один напрямок “роботи” підозрюваного.

“За 6 500 доларів він обіцяв вже іншому “клієнту” виготовлення документів на ім’я громадянина Республіки Молдова. Йшлося про паспорт, посвідчення водія та посвідку на постійне проживання”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Фейкові документи замовник отримав – на чуже ім’я та прізвище, але зі своєю фотографією. За двома статтями КК підозрюваному загрожує покарання до п’яти років ув’язнення.