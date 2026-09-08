Поїхала електричкою до Харкова: поліція шукала зниклу дівчину

Про зникнення 15-річної доньки у відділок поліції Лозівського району заявила місцева мешканка 7 вересня увечері. Напередодні вранці дівчинка з подругою на електропоїзді поїхала до Харкова.

“Згодом зв’язок із нею почав перериватися, а через деякий час мобільний телефон був вимкнений”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Місцевий підрозділ поліції розпочав пошуки. Поступово вдалося встановити маршрут зниклої. Як виявилося, поки мати та поліціянти збивалися з ніг у пошуках, вона була в Харкові в гостях у знайомого.

“Вранці вона сіла на зворотний електропотяг, однак під час дороги заснула, проїхала свою станцію та вийшла у Лозовій. Близько 19:00 співробітники сектору кримінальної поліції ВП № 1 Лозівського РВП знайшли дівчину на станції Лихачове”, – поінформували в ГУНП.

Дівчину привезли додому, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. З підлітком та її батьками провели профілактичну бесіду.

Раніше 16-річну дівчину шукали в прикордонній Золочівській громаді. Вона пішла гуляти із друзями та не повернулася.