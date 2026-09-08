Уехала на электричке в Харьков: полиция искала пропавшую девочку

Об исчезновении 15-летней дочери в отделение полиции Лозовского района заявила местная жительница 7 сентября вечером. Накануне утром девушка с подругой на электропоезде уехала в Харьков.

«Со временем связь с ней начала прерываться, а через некоторое время мобильный телефон был выключен», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Местное подразделение полиции начало поиски. Постепенно удалось установить маршрут пропавшей. Как оказалось, пока мать и полицейские сбивались с ног в поисках, она была в Харькове в гостях у знакомого.

«Утром она села на обратный электропоезд, однако в пути уснула, проехала свою станцию ​​и вышла в Лозовой. Около 19:00 сотрудники сектора криминальной полиции ОП №1 Лозовского РПП обнаружили девушку на станции Лихачево», — проинформировали в ГУНП.

Девушку привезли домой, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. С подростком и ее родителями провели профилактическую беседу.

Ранее 16-летнюю девушку искали в приграничной Золочевской громаде. Она ушла гулять с друзьями и не вернулась.