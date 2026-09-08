В Харькове зафиксировали снижение цен на продукты: подробности

Мониторинг горсовета показал, что в Харькове дешевеют некоторые сезонные овощи и фрукты. В мэрии привели данные статистики и актуальные цены.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с началом августа красные помидоры подешевели в среднем на 18%, сливы – на 23%, сладкий перец и виноград – на 10%, яблоки – на 5%. В то же время огурцы подорожали на 19%, кабачки – на 25%, баклажаны – на 15%», — проинформировала пресс-служба горсовета.

По данным официального мониторинга, цены на фрукты и овощи сейчас в городе следующие:

огурцы стоят от 30 до 50 грн/кг;

красные помидоры – от 35 до 55 грн/кг;

кабачки – от 30 до 40 грн/кг;

баклажаны – от 45 до 70 грн/кг;

сладкий перец – от 35 до 60 грн/кг;

сливы от 40 до 55 грн/кг;

виноград – от 100 до 170 грн/кг.

В сравнении с прошлым годом, в основном, все подорожало. Сильнее всего — кабачки и баклажаны, которые с сентября 2025-го добавили в цене 45%. Также на 25% подорожали сливы. Но есть и исключения: перец стал дешевле на 17%, яблоки — на 13%, а огурцы — на 6%.

Напомним, опрошенные «Объективом» эксперты дали прогноз цен на картошку нового урожая нынешней осенью. 15 – 18 гривен за кг – такой может быть цена на картофель осенью 2026 года, считают производители и эксперты из картофелеводства.