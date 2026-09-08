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В Харькове зафиксировали снижение цен на продукты: подробности

Харьков 12:34   08.09.2026
Оксана Горун
В Харькове зафиксировали снижение цен на продукты: подробности Фото: пресс-служба ХГС

Мониторинг горсовета показал, что в Харькове дешевеют некоторые сезонные овощи и фрукты. В мэрии привели данные статистики и актуальные цены.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с началом августа красные помидоры подешевели в среднем на 18%, сливы – на 23%, сладкий перец и виноград – на 10%, яблоки – на 5%. В то же время огурцы подорожали на 19%, кабачки – на 25%, баклажаны – на 15%», — проинформировала пресс-служба горсовета.

По данным официального мониторинга, цены на фрукты и овощи сейчас в городе следующие:

  • огурцы стоят от 30 до 50 грн/кг;
  • красные помидоры – от 35 до 55 грн/кг;
  • кабачки – от 30 до 40 грн/кг;
  • баклажаны – от 45 до 70 грн/кг;
  • сладкий перец – от 35 до 60 грн/кг;
  • сливы от 40 до 55 грн/кг;
  • виноград – от 100 до 170 грн/кг.

В сравнении с прошлым годом, в основном, все подорожало. Сильнее всего — кабачки и баклажаны, которые с сентября 2025-го добавили в цене 45%. Также на 25% подорожали сливы. Но есть и исключения: перец стал дешевле на 17%, яблоки — на 13%, а огурцы — на 6%.

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Напомним, опрошенные «Объективом» эксперты дали прогноз цен на картошку нового урожая нынешней осенью. 15 – 18 гривен за кг – такой может быть цена на картофель осенью 2026 года, считают производители и эксперты из картофелеводства.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мониторинг горсовета показал, что в Харькове дешевеют некоторые сезонные овощи и фрукты. В мэрии привели данные статистики и актуальные цены".